Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri UBS Fed faiz indirimi beklentisini 2026 sonuna erteledi: Wall Street’te 'şahin' görünüm güçleniyor
Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:37

UBS Fed faiz indirimi beklentisini 2026 sonuna erteledi: Wall Street’te 'şahin' görünüm güçleniyor

Küresel piyasalarda para politikası beklentileri yeniden şekillenirken, UBS, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasına ilişkin öngörüsünü ileri bir tarihe taşıdı. Banka, daha önce 2026 yılı içinde iki kez 25 baz puanlık indirim beklerken, yeni projeksiyonunda ilk indirimin Aralık 2026’ya ertelendiğini açıkladı.

UBS Fed faiz indirimi beklentisini 2026 sonuna erteledi: Wall Street’te ’şahin’ görünüm güçleniyor
  • ABONE OL

UBS, bu revizyonun gerekçesi olarak kalıcı enflasyon baskısı, güçlü istihdam verileri ve ekonominin beklenenden daha dayanıklı bir büyüme performansı sergilemesini gösterdi. Banka ayrıca Fed'in mevcut "bekle-gör" yaklaşımını uzun süre sürdürmesinin daha olası hale geldiğine dikkat çekti.

Yeni tahminlere göre UBS, ilk faiz indiriminin Aralık 2026'da, ikinci indirimin ise Mart 2027'de gerçekleşeceğini öngörüyor. Önceki senaryoda bu adımların Eylül ve Aralık 2026'da atılması bekleniyordu.

WALL STREET'TE ŞAHİN DURUŞ GÜÇLENİYOR

UBS'in güncellemesi, benzer şekilde beklentilerini revize eden diğer büyük finans kuruluşlarının kararlarıyla paralellik gösteriyor. Goldman Sachs, ilk faiz indirimi tahminini Eylül 2026'dan Aralık 2026'ya öteledi. Bank of America ise 2026 yılı boyunca herhangi bir indirim beklemediğini ve ilk adımın 2027 ortalarında gelebileceğini öngörüyor.

JPMorgan ise mevcut faiz seviyelerinin 2026 boyunca korunabileceğini, hatta 2027'de yeni bir faiz artırımı ihtimalinin bile masada olduğunu belirtiyor.

ENFLASYON VE EKONOMİK DAYANIKLILIK ETKİLİ OLUYOR

Son açıklanan verilere göre ABD'de yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 3,8 seviyesine çıkarak son üç yılın zirvesine ulaştı. Analistler, bu tabloyu Fed'in sıkı para politikasını uzun süre devam ettirmesine neden olan temel faktörlerden biri olarak değerlendiriyor.

Yüksek enflasyon, güçlü iş gücü piyasası ve dirençli ekonomik aktivite, merkez bankalarının faiz indirimine yönelik beklentilerini giderek ileri tarihlere itiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #GOLDMAN SACHS #BANK OF AMERİCA #JPMORGAN #FED

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
UBS Fed faiz indirimi beklentisini 2026 sonuna erteledi: Wall Street’te 'şahin' görünüm güçleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA