UBS yıl sonu tahminlerini korudu

Banka, ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngörmeye devam ediyor.

"DESTEKLEYİCİ FAKTÖRLER DEVAM EDİYOR"

UBS'nin kıymetli metaller stratejisti Joni Teves, salı günü düzenlenen medya toplantısında piyasalardaki olumlu temel dinamiklerin sürdüğünü ifade etti.

Teves, İran'daki savaşın başlamasının ardından altın fiyatları üzerinde baskı oluştuğunu belirtirken, artan enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının reel faizlerde düşüşe yol açtığını, bunun da altını desteklediğini söyledi.

ALTINA TALEP SÜRÜYOR

"Çeşitlendirme hâlâ güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanan Teves, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına yönelmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti.

Merkez bankalarının altın alımlarını durdurmasının ya da satış yönünde adım atmasının ise "olası görünmediğini" belirtti.

GÜMÜŞTE TALEP ARZI GEÇEBİLİR

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yatay hareketin yatırımcılara yeniden pozisyon alma fırsatı sunduğunu değerlendiren UBS, altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini ifade etti.

Banka ayrıca, gümüş fiyatlarının da altındaki yükselişi takip edeceğini ve güçlü piyasa dinamikleriyle desteklenmeye devam edeceğini bildirdi. UBS'e göre bu yıl gümüşte talep, arzın üzerine çıkacak.

