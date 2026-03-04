UBS’den petrol için 100 dolar senaryosu

İsviçre merkezli UBS Orta Doğu'da çatışmaların daha fazla sürmesi halinde petrol fiyatlarının 100 dolara çıkabileceğini ifade etti.

Banka, petrol fiyatları için riskin "yapısal olarak daha yüksek bir risk primi" nedeniyle yukarı yönlü olduğunu ifade etti. Banka notunda "Katar LNG gibi enerji altyapısına yönelik olası grevlerin, grevlerin şiddetine bağlı olarak Brent petrol fiyatını 90 doların üzerine çıkarabileceğini" ifade ediyor.

Petrol fiyatlarının 100 haneli rakamlarına ulaşabileceğini söyleyen UBS, "Eğer Hürmüz Boğazı'nın kapanması önümüzdeki birkaç haftadan daha uzun sürerse, Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkabilir" açıklamasını yaptı.