UBS’ten bakır için rekor tahmin: 2026 fiyat beklentisi 13 bin 200 dolara yükseldi

UBS'nin yayımladığı son analizde, 2026 yılı için bakır fiyat tahmini yüzde 13 artırılarak ton başına 13 bin 200 dolara çıkarıldı. Ayrıca 2027 ve 2028 projeksiyonlarında da yukarı yönlü revizyon yapıldı. Uzun vadeli beklenti ise libre başına 5,50 dolar seviyesine yükseltildi.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır fiyatlarının, Orta Doğu'daki gerilim sonrası yaşanan kısa süreli düşüşün ardından yeniden toparlandığı belirtildi. Fiyatların tekrar ton başına 13 bin dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte hem fiziksel piyasada hem de yatırım işlemlerinde bakıra olan ilginin arttığı ifade edildi.

UBS, özellikle Kamoa-Kakula ve Grasberg gibi dünyanın önde gelen maden sahalarında devam eden üretim sorunlarının arz baskısını artırdığını vurguladı. Bankaya göre enerji maliyetlerindeki dalgalanma, yenilenebilir enerji projeleri, elektrik altyapı yatırımları ve üretimin yeniden yerelleştirilmesi gibi gelişmeler, orta vadede bakır talebini desteklemeye devam edecek.