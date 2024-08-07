Üç yatırım daha yolda

Çinli otomotiv devlerinin Türkiye'ye yatırım süreçleri hız kazandı. 1 milyar dolar yatırımla Türkiye'de otomobil fabrikası kurmaya hazırlanan BYD'den sonra Chery, Skywell ve MG markalarının da Türkiye'de görüşmelere başladığı öğrenildi. Çinli otomotiv devlerinin yatırım için Türkiye'yi seçmesinde lojistik avantajı, güçlü yan sanayi ve dinamik pazarın etkili olduğu belirtiliyor.SABAH'a konuşan kaynaklar, şirket yetkililerinin Türkiye'de arsa ve teşvik imkânlarını araştırdığını, Mersin ve Manisa şehirlerinin öne çıktığını belirtti. Mersin'de resmi temaslar başlarken, Chery'nin Türkiye'deki rekor satışlarının bu yatırımı hızlandırdığı ifade edildi. Çinli Chery'nin üst düzey heyetinin, Mersin'de incelemeler yaptığı belirtiliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da, "Çinli heyete brifing verdik, OSB'nin durumunu aktardık" dedi.Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki yatırımını resmen duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu'yu kabulünde, Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı. BYD'nin üretim tesisi Manisa'da kurulacak. Kapasitesi ilk aşamada 150 bin araç kapasiteli olacak fabrikanın, 2026 sonundan önce üretime başlaması planlanıyor. Yıl içinde markanın Türkiye'deki bayi sayısının iki katına çıkması beklenirken, araç sayısının da 10 bin seviyesine çıkması öngörülüyor.SAIC'in Türkiye'de yatırım yapması için, markanın Türkiye partneri Doğan Trend Otomotiv Başkanı Kağan Dağtekin ve ekibi yoğun mesai harcıyor. Son olarak, SAIC üst yönetiminden bir ekip Türkiye'yi ziyaret etti. SAIC yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Bursa'da otomotiv tedarik sanayi şirketlerini ziyaret ederek TAYSAD Başkanı Alper Saydam tarafından konuk edilip bilgilendirildi. Saydam, birden fazla Çinli firmayla görüşmelerin sürdüğünü ve fabrika yatırımı için Skywell'ın öne çıktığını, Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğunu belirtti.Türkiye'de iki yıldır faaliyet gösteren MG marka araçların ana üreticisi Çinli otomotiv devi SAIC de Avrupa pazarındaki büyüme planları için yeni bir yatırım üssü arayışında. Elektrikli araçlarıyla Avrupa'da önemli bir çıkış yakalayan MG, Türkiye'de de satışlarını en çok artıran marka oldu.