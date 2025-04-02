Üç yıl sonra bölgenin en iyisi olacağız

Son üç yıldır özel bankacılık alanında önemli adımlar atan İş Bankası İngiltere'de bu alanda dört ödül birden aldı. Euromoney Özel bankacılık ödüllerinde Türkiye'nin en iyi özel bankacılık ödülünü de alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, "Üç yıl içerisinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en iyi özel bankası olacağız" dedi.2007'de özel bankacılık biriminin kurulduğunu belirten Sözen, 15 yıl boyunca elde edilen müşteri sayısının yarısına sadece üç yılda ulaştıklarını söyledi. Önümüzdeki iki yıl içinde de 15 yıllık rakamı geçmiş olacaklarını belirten Sözen, 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesine ek olarak 20 Ticari İhtisas Şubesinde co-private özel bir şube modeli oluşturduklarını vurguladı. Bu hızlı gelişim arkasında ise kendine has bir model oluşturma var. Bu modelin detaylarında bireysel ve ticari servetleri tek elden yönetme, aile fonları kurma ve ikinci-üçüncü nesilleri varlık yönetime dahil etme var. Ayrıca filantropi (bağış) ve hukuki danışmanlık hizmetleri de veriliyor. İlave olarak dünyanın her yerindeki herhangi bir organizasyon için biletten otele kadar tüm concierge hizmeti sunma ve özel bankacılık müşterisine özel mobil uygulama da var.Sözen, "Ticari Şubelerin içinde Özel Bankacılık Alanlarının bulunduğu bu yapı, iş insanlarının bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetiminin tek çatı altında kolaylıkla yürütmesine olanak tanıyor" diye konuştu. Aile bankacılığı kapsamında, ikinci-üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde varlıkların yönetilmesine ve bu süreçte fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak veren "Aile Fonu" hizmeti verdiklerini belirten Sözen, "Ayrıca, miras planlanma, vasiyetname hazırlığı, birikimlerin vakfedilmesi, vakıf kurma işlemleri gibi pek çok konuda çözüm için müşterilerimizin uzmanlara ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Filantropi danışmanlığı hizmetimizle de Darüşşafaka Cemiyeti ve TEMA Vakfı ile işbirliği içinde sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerimizin sistematik, etkin ve izlenebilir bir bağış planı oluşturmalarına aracılık ediyoruz" dedi.İş Bankası "Türkiye'nin Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası" ödülünün yanı sıra "Türkiye'nin Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası", "Türkiye'nin Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası" ve "Türkiye'nin Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası" ödüllerini kazandı.