Üç yılda 5 milyar dolarlık yatırım yolda

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni yatırım planları son dönemde oldukça gündemde. Fransız şirketlerinin önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni yatırım ve proje planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu yatırım planlarının sanayi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) 8. dönem toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmelerde ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde ortak projeler, enerji, ulaştırma, çevre, su, havacılık, savunma sanayi ve lojistik alanlarında iş birliği başlıkları değerlendirildi.

TİCARET HACMİ 24,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda güçlü bir artış gösterdi. Beş yıl önce yaklaşık 14 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmi, 2025 yılında 24,1 milyar dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Böylece kısa sürede yaklaşık 10 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Yetkililer, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir yapı sergilediğini ve her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayan bir model oluşturduğunu belirtti. Artan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar ve sektörler arası iş birlikleriyle daha da büyümesi bekleniyor.

SON DÖRT YILDA 4 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkiler yalnızca ticaretle sınırlı kalmadı. Karşılıklı yatırımlarda da önemli bir büyüme yaşandı. Türk firmalarının Fransa'daki yatırımları 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Fransa'nın Türkiye'deki yatırım stoku ise 8,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye'de faaliyet gösteren 1.749 Fransız şirketi, sanayi, enerji, hizmetler, ulaştırma ve havacılık sektörlerinde yatırım yapıyor. Fransız yatırımlarının önemli bir bölümünün son yıllarda gerçekleştiği görülüyor. Türkiye'deki toplam Fransız yatırımlarının yaklaşık 4 milyar doları son dört yıl içinde gerçekleşti.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK PROJELER GÜNDEME GELDİ

İki ülke arasındaki iş birliği yalnızca ikili ticaretle sınırlı kalmadı. Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde Türk ve Fransız şirketlerinin ortak projeler geliştirmesi için iş birliği imkânları değerlendirildi. Bu kapsamda müteahhitlik, enerji, altyapı, ulaştırma ve teknoloji alanlarında ortak projelerin artırılması hedefleniyor.

STRATEJİK SEKTÖRLERDE İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çok sayıda sektörü kapsıyor. Otomotiv, havacılık, ilaç, yenilenebilir enerji, tekstil, gıda, çimento, müteahhitlik, bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm, finans ve sigortacılık alanlarında karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler bulunuyor. Lojistik bağlantıların geliştirilmesi de gündemde. Hava, kara ve deniz yolu taşımacılığıyla birlikte Fransa'daki Sete Limanı ile Yalova arasındaki Ro-Ro hattı, ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan unsurlar arasında yer aldı.