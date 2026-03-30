Uçak biletleri için zam riski! ABD’de jet yakıtı yükseldi, sefer sayısı düşecek

ABD'de jet yakıtı fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle birkaç hafta içinde iki kattan fazla artış gösterdi. Argus ABD Jet Yakıt Endeksi'ne göre, jet yakıtı fiyatları 27 Mart itibarıyla galon (3,78 litre) başına yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi.

UÇAK BİLETLERİ VE SEFERLER ETKİLENECEK

Uzmanlar, jet yakıtı fiyatlarındaki artışın hava yollarının stoklarını birkaç hafta içinde tüketebileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun bilet fiyatlarının yükselmesine ve uçuş iptallerine yol açabileceği belirtiliyor.

United Airlines CEO'su Scott Kirby, kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5'ini azaltacaklarını ve fiyatların devam etmesi halinde sadece jet yakıtının yıllık giderlere 11 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini vurguladı. Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian ise mart ayında yaşanan fiyat artışının 400 milyon dolara kadar ek maliyet oluşturduğunu ve bu durumun bilet fiyatlarına yansımaya başladığını belirtti.

ORTA DOĞU'DAKİ ARZ KISITLARI

Hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan jet yakıtının arzı, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle daralıyor. Bölge ülkeleri, günlük yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatı ile küresel tüketimin yaklaşık yüzde 15-17'sini karşılıyor.

Ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği yavaşlayınca, jet yakıtının büyük bir kısmı piyasaya ulaşamıyor ve arz sıkıntısı devam ediyor.