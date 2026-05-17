Uçak yakıt maliyetleri arttı yükü tur operatörleri sırtlandı

ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları turizmde de etkilerini artırıyor. Yükselen uçak yakıt maliyetleri, turizm sektöründe zincirleme bir fiyat baskısı yaratmaya başladı. Tur operatörleri, özellikle son dönemde havayolu şirketlerinden gelen ek maliyet talepleriyle karşı karşıya kaldı. Bazı havayolu şirketleri yurtdışı uçuşlarında artan yakıt giderlerini tur şirketlerine 'fark' olarak yansıtmaya başladı. Tüketici tarafında bu farkın aynı hızla fiyatlara eklenmesinin mümkün olmadığını belirten tur şirketleri, son dakika iptal riskini de dikkate alarak bu maliyeti üstlendiklerini aktarıyor. Koltuk başına 50 dolara kadar farkı kârlarından taviz vererek ödeyen şirketler, bu makasın açılması halinde ek maliyeti paket fiyatlarına da yansıtmak zorunda kalacaklarını vurguluyor.

KÜRESEL TURİZM ETKİLENDİ

300'ün üzerinde acente ve turizm markasına hizmet veren ve 6 ülkede 60'tan fazla tur programı düzenleyen Glob DMC'nin CEO'su Murat Çalgay Çağman, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel turizmi ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Çağman, küresel ölçekte yükselen uçak yakıt giderlerinin havayolu şirketlerinden tur operatörlerine uzanan zincirleme bir etki yarattığını aktardı. Havayolu şirketlerinin koltuk başına ek maliyetleri tur operatörlerine yansıtmaya başladığını aktaran Çağman, "Kişi başı 50 dolara kadar ulaşan bu farkı şimdilik tüketiciye yansıtmıyoruz. Tur operatörleri bu süreci kârlarından fedakârlık yaparak yönetiyor" dedi.

500 BİN KİŞİ YURTDIŞINA ÇIKIYOR

Tüm maliyet baskılarına rağmen yurtdışı turlarına olan talebin güçlü olduğuna dikkat çeken Çağman, Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin kişinin paket turla yurtdışına gittiğini anlattı. "Hemen her geçen yıl talep artıyor" diyen Çağman, paket tur fiyatlarında geçen yıla göre dolar bazında yüzde 13 artış yaşandığını ekledi.

BUTİK TURLAR ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde butik turların da öne çıktığını anlatan Çağman, "Klasik paket turların yanı sıra, 10-12 kişilik arkadaş grupları veya 15-16 kişilik ailelere özel planlanan butik turlar hızla yükseliyor. Bu turlar, paket programlara göre yüzde 5 ila 15 daha pahalı olsa da kişiselleştirilmiş deneyim sunduğu için yoğun talep görüyor" dedi. Yurtdışı turlarda ödenen ek paketler nedeniyle bazı katılımcıların düşük memnuniyet yaşadığını, bunun çözümü için de iki ayrı paket hazırladıklarını anlatan Çağman, "Glob DMC olarak comfort ve serüven olmak üzere iki paket hazırladık. Comfort turda yurtdışındaki ek turlardan akşam yemeğine kadar her şey var. Her şey dahil otel gibi... Serüven ise aynı turda tüketici ek turları ek ücret ödeyerek alıyor. Comfort paketlerde ek ücretler paket içinde olduğu için fiyat biraz yüksek ancak müşteriden daha çok talep görüyor" ifadelerini kullandı.

VİZE RANDEVULARINDA BOT ENGELİ

Yurtdışı turlarda hâlâ en büyük talebin Avrupa'ya özellikle de İtalya'ya olduğunu anlatan Çağman, vize süreçlerindeki sorunlara dikkat çekti. Çağman, "Yurtdışından açılan bot hesaplar Schengen vizesi için randevu sistemlerini kilitliyor. Gerçek başvuru sahiplerinin sürece erişimi zorlaşıyor. Bu durum özellikle Avrupa destinasyonlarına yönelik satışları dolaylı olarak baskılıyor" dedi.

BU YIL HEDEF 35 BİN KİŞİ

Glob DMC hakkında da bilgi veren Çağman, turizmde özellikle yurtdışı turlarda sürdürülebilir hizmet eksikliğini görerek 2024 yılında faaliyete başladıklarını söyledi. Çağman, "Acentelere güvenilir, hızlı ve kaliteli operasyon desteği kurmak amacıyla faaliyete başladık. Bugün geldiğimiz noktada 300'ün üzerinde acente ve tur şirketine hizmet veriyoruz. Geçen yıl 6.500 kişiyi yurtdışında ağırladık. Bu yıl hedefimiz 35 bin kişi" şeklinde konuştu.

GÜZELLİK TURLARI BAŞLADI

Tur tercihlerinde sosyal medyanın etkisine dikkat çeken Çağman, kozmetik, alışveriş ve güzellik turlarının son dönemde öne çıktığını söyledi. Çağman, "Son dönemde Japonya ve Güney Kore'ye ilgi çok arttı. Sadece sakura mevsiminde gidilmiyor. Japonya'ya kozmetik, alışveriş ve güzellik turları düzenliyoruz. Misafirler önce güzellik bakımlarını yaptırıyor, sonra o bakımda kullanılan ürünlerin merkezlerine gidip alışveriş yapıyor" dedi. Kurban Bayramı'nda bu bölgeye ilginin yüksek olduğunu anlatan Çağman, "Japonya'da bu bayram metrekareye düşen Türk sayısında rekor kırılacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.