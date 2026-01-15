Ücreti geç ödeyen işverene para cezası

Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18.95 olarak belirlenmekle birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yüzde 25.49 oranında arttı.Kanun uyarınca işçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için 2 bin 179 TL olan idari para cezası yeni yılda 2 bin 734 TL'ye çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2 bin 734 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren için de uygulanacak.

DEVLETE ÖDENİYOR

Söz konusu cezalar, ücreti süresinde ve eksiksiz ödemeyen işverence devlete ödenecek. Bu para işçinin cebine gitmeyecek. İşçinin ödenmeyen veya eksik ödenen ücret alacakları için beş yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ücreti eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçinin bir diğer hakkı ise kıdem tazminatını almaya hak kazanacak şekilde iş akdini haklı fesih yapabilmesidir. Kanuna göre işverenin işçiye ayda 2 günlük yevmiyeyi aşmayacak şekilde ücret kesme cezası uygulama hakkı bulunuyor. Ceza kesildiğinde ise işçiye derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gerekiyor. Kanuna aykırı olarak işçiye ücret kesme cezası veren veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmeyen işverene 2026 yılında 9 bin 944 TL para cezası uygulanacak.

İşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4 bin 815 TL ceza veriliyor. Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşverenin yıllık izni yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4 bin 815 TL.

MOLASIZ ÇALIŞTIRAMAZ

İşçilerin çalışma süresi haftada en çok 45 saat. İşçilere dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, dört saatten fazla ve 7,5 saate kadar işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor. Söz konusu yasaklara uymayan işverenlere 2026 yılında her bir fiil için 26.620 TL para cezası uygulanacak. İşverenler 50 ve daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde 3 engelli, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi çalıştırmak zorunda. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 2026 yılında her engelli ve eski hükümlü başına çalıştırılmayan her ay için 37.749 TL para cezası uygulanacak.

İŞVERENE KESİLECEK CEZALAR

- Mola izni vermeyen: 26 bin 620 TL

- Maaşı geç ya da eksik ödeyen: İşçi başına aylık 2 bin 734 TL

- Fazla mesai ücreti ödemeyen: İşçi başına 4 bin 815 TL

- Engelli çalıştırmayan: 37 bin 749 TL