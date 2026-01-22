Üçüncü çeyrekte 21 milyonu aşkın kişi seyahate çıktı

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,5 artarak 27 milyon 99 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 276 MİLYAR 111 MİLYON 406 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %84,5'ini 233 milyar 450 milyon 256 bin TL ile kişisel harcamalar, %15,5'ini ise 42 milyar 661 milyon 150 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %29,4 ile yeme ve içme harcamaları, %23,8 ile konaklama harcamaları ve %19,3 ile ulaştırma harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %31,6, konaklama harcamalarında %54,6 ve ulaştırma harcamalarında ise %25,7'lik artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER %47,9 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %46,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %2,5 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 51 milyon 509 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.