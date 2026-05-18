UEA’dan kritik petrol stoku uyarısı: Dizel ve gübre krizi küresel enflasyonu tetikleyebilir

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklığın enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Birol, ticari petrol stoklarındaki hızlı erimenin piyasalar açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.

"Stoklar çok hızlı tükeniyor" ifadelerini kullanan Birol, birkaç hafta içinde bu düşüşün etkilerinin daha net hissedileceğini belirtti. Özellikle seyahat ve tarımsal ekim sezonunun başladığı kritik dönemde yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Motorin ve gübre fiyatlarında görülen sert yükselişin lojistik ve tarım sektörünü doğrudan etkileyebileceğini ifade eden Birol, bu durumun gıda fiyatlarında yeni bir dalgalanmayı beraberinde getirebileceğini söyledi.

Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu yeniden yukarı yönlü baskılayabileceğine dikkat çeken Birol, dizel ve gübre fiyatlarındaki sıçramanın özellikle tarımsal üretim ve tedarik zinciri üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu kaydetti.

