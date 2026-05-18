Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri UEA'dan kritik petrol stoku uyarısı: Dizel ve gübre krizi küresel enflasyonu tetikleyebilir
Giriş Tarihi: 18.05.2026 14:18

UEA'dan kritik petrol stoku uyarısı: Dizel ve gübre krizi küresel enflasyonu tetikleyebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, küresel ticari petrol stoklarının endişe verici hızda azaldığını açıkladı. Paris’te düzenlenen G7 Maliye Bakanları toplantısında konuşan Birol, mevcut enerji krizinin yalnızca petrol fiyatlarını değil, gıda enflasyonunu da ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

UEA’dan kritik petrol stoku uyarısı: Dizel ve gübre krizi küresel enflasyonu tetikleyebilir
  • ABONE OL

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklığın enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Birol, ticari petrol stoklarındaki hızlı erimenin piyasalar açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.

"Stoklar çok hızlı tükeniyor" ifadelerini kullanan Birol, birkaç hafta içinde bu düşüşün etkilerinin daha net hissedileceğini belirtti. Özellikle seyahat ve tarımsal ekim sezonunun başladığı kritik dönemde yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Motorin ve gübre fiyatlarında görülen sert yükselişin lojistik ve tarım sektörünü doğrudan etkileyebileceğini ifade eden Birol, bu durumun gıda fiyatlarında yeni bir dalgalanmayı beraberinde getirebileceğini söyledi.

Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu yeniden yukarı yönlü baskılayabileceğine dikkat çeken Birol, dizel ve gübre fiyatlarındaki sıçramanın özellikle tarımsal üretim ve tedarik zinciri üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#FATİH BİROL #ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #PETROL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
UEA'dan kritik petrol stoku uyarısı: Dizel ve gübre krizi küresel enflasyonu tetikleyebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA