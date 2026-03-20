Haberler Ekonomi Haberleri UEA'dan yükselen petrol fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 14:00

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), artan enerji maliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla evden çalışma, hız sınırlarının düşürülmesi ve mümkün olduğunda uçak yerine alternatif ulaşım araçlarının tercih edilmesi gibi önlemler önerdi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin küresel enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, dünya genelinde enflasyon kaygılarını artırdı. Bu gelişmelerin ardından UEA, piyasadaki baskıyı azaltmak için stratejik petrol stoklarından rekor seviyede bir salınım yapılması konusunda uzlaşı sağladı.

UEA İcra Direktörü Fatih Birol, alınabilecek önlemlerin yalnızca hükümetlerle sınırlı olmadığını; işletmeler ve hane halklarının da enerji tüketimini azaltmaya yönelik adımlar atabileceğini vurguladı. Birol, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi, karayollarında hız limitlerinin en az 10 km/s düşürülmesi ve alternatif ulaşım seçenekleri varken hava yolculuğundan kaçınılmasının bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca Birol, UEA'nın şimdiye kadarki en büyük acil durum petrol rezervi kullanımını gerçekleştirdiğini ve enerji diplomasisi çerçevesinde hem üretici hem tüketici ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini belirtti.

UEA, 11 Mart'ta küresel petrol fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla toplam 400 milyon varil petrolün stratejik stoklardan piyasaya sunulmasına karar vermişti; bu miktarın büyük bölümünü ise ABD karşılayacak.

