UEA’dan yükselen petrol fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı

UEA İcra Direktörü Fatih Birol, alınabilecek önlemlerin yalnızca hükümetlerle sınırlı olmadığını; işletmeler ve hane halklarının da enerji tüketimini azaltmaya yönelik adımlar atabileceğini vurguladı. Birol, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi, karayollarında hız limitlerinin en az 10 km/s düşürülmesi ve alternatif ulaşım seçenekleri varken hava yolculuğundan kaçınılmasının bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti.
Ayrıca Birol, UEA'nın şimdiye kadarki en büyük acil durum petrol rezervi kullanımını gerçekleştirdiğini ve enerji diplomasisi çerçevesinde hem üretici hem tüketici ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini belirtti.
UEA, 11 Mart'ta küresel petrol fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla toplam 400 milyon varil petrolün stratejik stoklardan piyasaya sunulmasına karar vermişti; bu miktarın büyük bölümünü ise ABD karşılayacak.