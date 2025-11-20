Ulaşıma 605 milyar TL’lik bütçe! Bakan Uraloğlu: 2026 demiryolu yılı olacak

"2025 YILINDA YATIRIMLAR İÇİN TOPLAM 488 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI"

Yatırım programında 870 ana proje kapsamında toplam 2 bin 171 proje bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, bu projelerin toplam bedelinin ise 5,2 trilyon lira olduğunu dile getirdi. 2025 yılında yatırımlar için toplam 488 milyar lira ödenek ayrıldığını hatırlatarak "Programda en yüksek payı toplam bütçenin yüzde 51,3'üne karşılık gelen 250,5 milyar lira ile demiryolu yatırımları alıyordu. Demiryolunu, 199,1 milyar lira ve yüzde 40,8 payla karayolu sektörü izledi. Havayolu yatırımları 19 milyar liralık, denizcilik faaliyetleri 8,2 milyar liralık, haberleşme yatırımları ise 11,2 milyar liralık bir ödenekle programda yer aldı." dedi.

"DEMİRYOLU İÇİN AYRILAN 250,5 MİLYAR LİRALIK ÖDENEĞİ, 2026 YILI TEKLİFİNDE 300,7 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 2026 yılı bütçe teklifinde de en büyük payın demiryolu yatırımlarına ait olduğunu ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılı yatırım programında demiryolu için ayrılan 250,5 milyar liralık ödeneği, 2026 yılı teklifinde 300,7 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece demiryolunun payı yüzde 51,3'ten yüzde 53'e yükseliyor. Karayollarında ise 199,1 milyar liralık ödeneği 219,5 milyar liraya çıkararak yüzde 40,8 olan payı yüzde 39'a çekiyoruz. 2026 teklifinde havayollarında 23,3 milyar lira, denizcilikte 10,1 milyar lira, haberleşmede ise 9,1 milyar lira seviyesine güncelliyoruz. Böylece beş sektörde 2026 yılı için toplam 562,7 milyar liralık yatırım teklifiyle, ulaştırma ve haberleşme altyapısında büyümeyi sürdürüyoruz." dedi.