Ulaştırmada “sıfır atık” dönemi! İşbirliği protokolüne imza atıldı

"ULAŞIM SEKTÖRÜ KRİTİK BİR EŞİKTE"

Sıfır Atık Vakfı ile imzaladıkları protokolün bu sorumluluğun bilinciyle atılmış yeni ve güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Biz, kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın gururu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projemiz', 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, protokolün mevcut çalışmaları daha da güçlendireceğini, sıfır atık yaklaşımlarının ulaştırma sektörünün geneline yayılmasını sağlayacağını, ayrıca, '2053 net sıfır emisyon' hedefine daha motive ve kararlı şekilde taşıyacağını anlattı.

Bakanlık olarak, doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraatlarıyla da gösterdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi'ni, Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında finanse ederek, sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik, ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz."