Ulaştırmada sıfır atık vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, söz konusu protokol ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda çok önemli bir adımı daha attıklarını kaydetti.

"ULAŞIM SEKTÖRÜ, SERA GAZI EMİSYONUNA NEDEN OLAN SEKTÖRLER ARASINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA"

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin bugün Türkiye'den doğan ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir hareket hatta bir marka haline geldiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün bu anlamlı hareketi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza taşıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bilindiği üzere ulaşım sektörü; medeniyetlerin yükselişinde ve insanlığın ilerlemesinde her zaman belirleyici bir rol oynamaktadır. Kervanlardan trenlere, at arabalarından kamyonlara, denizleri aşan kadırgalardan bugünkü dev yük tankerlerine uzanan bu uzun yolculukta, ulaşım araçları ve sistemleri sürekli olarak dönüşüme uğramıştır."

Uraloğlu, bu değişimin dünya genelinde fosil yakıtlar gibi enerji kaynaklarının hızlı bir biçimde tüketilmesinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan karbon salınımının artmasının kaynağı olduğunu da söyleyerek "Günümüzde ulaşım sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik pay ile dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık pay ile Türkiye'de ise ikinci sırada yer almaktadır. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.

KARBON AYAK İZİ HESAPLAYAN İLK BAKANLIK

Küresel iklim değişikliğinin ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçeklerin ulaşım sektörünü değişime zorladığına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu değişim, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur. Bu kapsamda bugün Sıfır Atık Vakfı ile imzalayacağımız iş birliği protokolü, bu sorumluluğun bilinciyle atılmış yeni ve güçlü bir adımdır. Zaten biz, Kurumsal Karbon Ayak İzi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren Bakanlık olmanın hem gururunu hem de sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası projemiz, Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturduk. İşte bu protokol de mevcut çalışmalarımızı daha da güçlendirecek, sıfır atık yaklaşımlarını ulaştırma sektörünün geneline yaymamızı sağlayacaktır. Bizleri 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize çok daha motive ve kararlı bir şekilde taşıyacaktır."

"ULAŞTIRMA YATIRIMLARIMIZI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİYLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraat ile de gösterdiklerini belirten Uraloğlu, "Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz." dedi.

"Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürüttüklerini kaydeden Uraloğlu, "Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

YILLIK 6,55 MİLYON TON KARBON EMİSYONU ATMOSFERDEN BERTARAF EDİLDİ

Uraloğlu, son 24 yılda; 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 51 kilometreye yükselterek; kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferden bertaraf ettiklerini söyledi. Uraloğlu, böylece gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye mirası hazırladıklarını da belirterek "Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, Güneş Enerji Santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağlıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağlıyor." diye konuştu.

Uraloğlu, demiryolunda ise yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için projeleriyle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı da desteklediklerini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sadece Marmaray projemizle 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik. Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz. Dünyada 92 ülkede toplam 625 havalimanının dahil olduğu Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında; ülkemiz, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır. Havalimanlarında 'Follow Me' hizmetlerinde kullandığımız 145 yerli TOGG sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyor, bu tür çevre dostu yaklaşımlarımızla sürdürülebilirlikte Avrupa'nın örnek ülkeleri arasında yer alıyoruz. Tüm bu çalışmalar, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınmayla bir arada ele aldığımızın somut göstergesidir."

"ULAŞTIRMA PROJELERİMİZDE ATIK YÖNETİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, protokolün ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesi ve yeşil altyapı uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Bu protokolün amacı hakkında bilgi veren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız; inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız; limanlarımızda, havaalanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz; sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. Kurumsal Karbon Ayak İzi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren Bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz. İnşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu zirveye de güçlü bir içerik ve somut iş birliği projeleriyle katkı sunacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, "Bu protokol, işte bu vizyonun yeni bir halkasıdır. Sıfır Atık Vakfımızın değerli Başkanı Sayın Samed Ağırbaş'a ve ekibine, bu iş birliği için teşekkür ediyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen bu küresel hareketi ulaştırma sektörüne taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü için imzalar atıldı.

