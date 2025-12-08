Ulaştırmaya 23 yılda 300 milyar $ yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sivil havacılığının köklü geçmişinden aldığı ilhamla modern teknolojiler ve güçlü kurumsal vizyonla uluslararası düzeyde rekabet eden bir sektör olduğunu söyledi. 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla değerlendirmede bulunan Uraloğlu, bu yıl uygulamaya aldıkları Yeni Sivil Havacılık Modeli ile sektörde denetimsiz hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi.

24.5 MİLYAR $ YATIRIM

Son 23 yılda ulaştırmanın bütün modlarına 300.1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bu yatırımlar içinde hava yoluna ayrılan ödeme 24.5 milyar dolar oldu. Yaptığımız yatırımlarla Türk sivil havacılığı, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de stratejik bir aktör haline geldi. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık, hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını 81'den 175'e ulaştırdık. Dış hatlarda 50 ülkenin 60 noktasına uçuş gerçekleştiriliyorken günümüzde 132 ülkede 355 noktaya yükselttik." Uraloğlu, Türk sivil havacılığının uluslararası işbirlikleri açısından da 2025'i oldukça verimli geçirdiğine işaret ederek, bu kapsamda 22 müzakerenin gerçekleştirildiğini, 6 yeni hattın açıldığını ve 79 ilave frekans kazanımının sağlandığını bildirdi.