Ülke tarihinde ilk! Gabar Dağı’nda günlük petrol üretim rekoru kırıldı

TPAO, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.
TPAO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı belirtilerek, "Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. #EnerjideBağımsızTürkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Yeni Kuyular, Yeni Rekorlar! 🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) August 4, 2023
Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16.188 varil petrol üretime ulaştık ve bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık.… pic.twitter.com/SseMLyaVKg