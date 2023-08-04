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Giriş Tarihi: 4.8.2023 16:14 Son Güncelleme: 4.8.2023 16:17

Ülke tarihinde ilk! Gabar Dağı'nda günlük petrol üretim rekoru kırıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

AA
Ülke tarihinde ilk! Gabar Dağı’nda günlük petrol üretim rekoru kırıldı

TPAO, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

TPAO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı belirtilerek, "Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. #EnerjideBağımsızTürkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Ülke tarihinde ilk! Gabar Dağı'nda günlük petrol üretim rekoru kırıldı
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