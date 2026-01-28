Ülkemizde kazanıp yurtdışına kaçırıyorlar

2017 yılında açtığı dava ile Booking.com'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesini sağlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), şimdi de aralarında Hotels.com, Airbnb ve Expedia'nın aralarında bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı erişim engeli talebiyle dava açtı. Söz konusu platformların Türkiye'de şirket kurmadığı ve vergi mükellefi olmadığına dikkat çeken TÜRSAB, bu durumun vergi kaybına yol açtığını vurguladı. TÜRSAB'ın açıklamasında, 10 yabancı platformun Türk mevzuatına göre yalnızca lisanslı seyahat acentelerinin sunabileceği hizmetleri verdiklerini belirtilerek, bunun haksız rekabet ve tüketici hakları açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Söz konusu durum otel yöneticileri ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, acenteler haksız rekabetin giderilmesi için yabancı platformların Türkiye ofisi kurmasını talep etti.SABAH'a özel açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dava açtıkları siteleri uzun zamandır izlediklerini belirterek, "O sitelerden alışveriş yaptık ve gördük ki Türkiye'deki otele yaptığımız rezervasyonun parası yurtdışına gidiyor. Fatura mı makbuz mu olduğu belli olmayan bir belgeyi kiminde Singapur, kiminde başka bir ülke adresli bir şirket düzenliyor. Dava açtıklarımızın tamamı, Türkiye'de muhatap bulundurmayan, yasa ve yönetmeliklere aldırmayan, vergi kaydı olmayan yapılar" dedi.Bundan dolayı harekete geçtiklerini belirten Bağlıkaya, "Türkiye'de kim hangi kanuna göre faaliyet gösteriyorsa bu siteler de aynı kurallara tabi olsun. Bizler nasıl yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyet gösterip denetlenebiliyorsak, vergi veriyorsak aynı işi yapan herkes bu şartlara uygun davransın. Bu davalar Türk turizmcilerini, seyahat acentalarını yabancı sermaye yapılarının insafına terk etmeme davasıdır" ifadelerini kullandı. Türk tüketicisinin Türkiye'de kayıt dışı faaliyet gösteren bu yapılardan yaptığı alışverişler için hiçbir hukuki korumaya sahip olmadığının altını çizen Bağlıkaya, "Tüketicinin işlemlerinde hukuki bir muhatabı bulunmadan, kimse faaliyet göstermemeli" diye konuştu."Konaklama sektörü bu durumdan nasıl etkilenir" sorusuna da yanıt veren Bağlıkaya, şunları anlattı: "Davamız, Türkiye'de gösterilen faaliyetlerin durdurulması. Yani Türkiye içinde yapılan pazarlama faaliyetine ilişkin hukukun uygulanması davası. Yurtdışından yapılan rezervasyon ve satışların davayla ilgisi yok. Ayrıca, Türkiye'de denetim dışı faaliyet gösteren bu siteler, konaklama tesislerden aldıkları yüksek komisyonlarla pazarda tesislere yaptıkları baskılar, kimi öne çıkarıp kimi görünmez hale getirmeleri gibi rekabeti bozucu faaliyetler, eninde sonunda konaklama sektörünün kaybetmesine yol açıyor."Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, uluslararası online platformlara erişim engeli getirilmesinin çözüm olmadığını söyledi. Eresin, "Dünya çok hızlı değişiyor. Turizm de teknoloji de artık sınır tanımıyor. Meseleyi sadece 'Bir platform kapansın mı, kapanmasın mı?' noktasında ele almak doğru değil. Bu kadar tanınmış, dünyada her yerde kullanılan platformların kapanması Türk turizmini doğrudan ve olumsuz etkiler" dedi. Bu platformların her ülkede olduğuna dikkat çeken Eresin, "Ofisleri var, muhatapları var, vergi veriyorlar, kurallara tabiiler. Vergi vermiyorlarsa, evet buna itiraz edelim. Ama bunun yolu kapatmak olmamalı. Biz de bu yapıları Türkiye'nin sistemine entegre etmeliyiz" diye konuştu.TÜRSAB, 2017 yılında haksız rekabet gerekçesiyle Booking.com'a da dava açmış ve kazanmıştı. Türk mahkemesi 2017 yılında Booking.com'un lisanslı seyahat acentesi koşullarını karşılamadığına hükmederek yurt içi erişim yasağı getirmişti.TÜRSAB'ın dava açtığını duyurduğu seyahat portalları şöyle sıralandı: Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com, Musement.