Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ülker Bisküvi, 2025’i 112 milyar ciroyla kapattı
Giriş Tarihi: 12.03.2026

Ülker Bisküvi, 2025’i 112 milyar ciroyla kapattı

Ülker Bisküvi, 2025’i 112 milyar ciroyla kapattı
  • ABONE OL
TÜRKİYE'DE gıda sektöründeki liderliğini ve bölgesel gücünü sürdüren Ülker Bisküvi, 2025 yılını 112 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket geçen yılı yüzde 16.5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjıyla tamamladı. Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı "Mutlu et, mutlu ol" felsefesinden hareketle, "istikrarlı, rekabetçi, kârlı, sürdürülebilir ve insan odaklı büyüme" anlayışıyla oluşturdukları "5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli"nin, sürdürülebilir gelecek için rehber niteliği taşıdığını kaydetti. "Made in Türkiye" etiketli ürünleri 100'den fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirten Kölükfakı, "2025 yılında üretim gücümüz, yenilikçi markalarımız, modern üretim altyapımız, ihracatımız ve oluşturduğumuz istihdamla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdük" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülker Bisküvi, 2025’i 112 milyar ciroyla kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz