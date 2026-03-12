Ülker Bisküvi, 2025’i 112 milyar ciroyla kapattı

TÜRKİYE'DE gıda sektöründeki liderliğini ve bölgesel gücünü sürdüren Ülker Bisküvi, 2025 yılını 112 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket geçen yılı yüzde 16.5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjıyla tamamladı. Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı "Mutlu et, mutlu ol" felsefesinden hareketle, "istikrarlı, rekabetçi, kârlı, sürdürülebilir ve insan odaklı büyüme" anlayışıyla oluşturdukları "5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli"nin, sürdürülebilir gelecek için rehber niteliği taşıdığını kaydetti. "Made in Türkiye" etiketli ürünleri 100'den fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirten Kölükfakı, "2025 yılında üretim gücümüz, yenilikçi markalarımız, modern üretim altyapımız, ihracatımız ve oluşturduğumuz istihdamla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdük" diye konuştu.

