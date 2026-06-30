Umman’dan Hürmüz açıklaması: Geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemiyoruz

Umman ile İran arasındaki mevcut diyalogun, yapılacak anlaşmaların uluslararası hukuk kurallarıyla tutarlı olması gerekliliğine dayandığını açıklayan Busaidi, Umman'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve boğazdaki yeni düzenlemelerin uluslararası meşruiyet çerçevesinden sapmaması gerektiğini vurguladı.

Boğazdan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirterek, ancak seyrüsefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti.