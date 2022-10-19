Unifonic ses teknolojileri şirketi Sestek’i satın aldı

Ses ve yapay zeka odaklı çözümler geliştiren teknoloji şirketi Sestek, iletişim teknolojileri pazarında önemli bir küresel oyuncu olan Unifonic tarafından satın alındı. Bu satın alma ile her iki firmanın sunduğu hizmetler hem çeşitlenecek hem de coğrafi erişim açısından genişleyecek. Ayrıca Unifonic, Sestek'in yapay zeka ve analiz çözümleri ile küresel müşterilerine daha bütüncül bir müşteri deneyimi sağlayacak.Sestek Kurucusu ve CEO'su Prof. Levent Arslan, satın almaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Unifonic ekibiyle birlikte büyüme yolculuğumuzun yeni aşamasına başlamaktan heyecan duyuyoruz. Unifonic'in müşterilerine sınıfının en iyisi, müşteri etkileşim çözümleri sunmaya devam ederken, operasyonlarını hızla ölçeklendirme yeteneğinden etkilendik. Küresel bir müşteriye çok kanallı müşteri etkileşimi teknolojisi çözümleri sağlamak için platformlarımızın birleşik yeteneklerinden ve pazara açılma tecrübelerinden yararlanmayı heyecanla bekliyoruz. Unifonic'in yatırımcıları arasında Softbank ve Sanabil gibi prestijli fonların olması ve müşteri etkileşimi alanında lider firmalardan biri olarak tanınması, pazardaki varlığımızı ve büyümemizi hızlandıracak." Unifonic Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmed Hamdan ise şunları söyledi: "Unifonic ve Sestek, hızla büyüyen ve gelişen müşteri etkileşim sektörünü değiştirmeye yönelik ortak bir görüşü paylaşıyor. Sestek'in yapay zekâ destekli ses otomasyon çözümleri, Unifonic'in ürün portföyünü önemli ölçüde geliştiriyor. Birleştirilmiş teknolojimiz ve pazara çıkış yeteneklerimizle, Sestek'in güçlü Ar-Ge kaslarını müşterilerimiz ve stratejik pazarlarımız genelinde etkin bir şekilde kullanırken, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."