Ünlü bankadan Hürmüz Boğazı için 3 farklı senaryo

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji arzı risklerini canlı tutmaya devam ediyor. Savaşın sürmesi küresel ekonomiyi tehdit ederken ING'den gelişmeleri 3 kritik başlıkta değerlendirdi.

ING'nın makroekonomik görünüm üzerinden yaptığı değerlendirmesinde 3 farklı senaryoya dikkat çekti.

1-) Temel senaryoya göre, yoğun çatışmalar 2 hafta içinde sona erecek. Birkaç ay daha düşük yoğunlukla çatışmalar kendini göstermeye devam edecek. Hürmüz Boğazı'nın açılması tahminlerden daha uzun sürebilir.

2-) İkinci senaryoda geçici bir ateşkes sağlanması konusu gündeme gelebilir.

3-) Bu senaryoda çatışmaların daha uzun sürmesi bekleniyor. Bu durum ise boğaza yönelik belirsizlikleri artıracak. Bu senaryo, muhtemelen Rusya veya Çin'i içeren üçüncü taraf garantileriyle bir ateşkes ile sonuçlanabilir.

ING'ye göre, gelişmeler öncelikle bir arz şokuna sonrasında ise yüksek enflasyona neden olabilir.