Üreten kadınlara Halkbank’tan büyük destek

Halkbank'ın bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında düzenlenen Master Class Eğitim Programı, Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 100 kadın girişimciyi İstanbul'da bir araya getirdi. Üç gün süren programda, markalaşmadan dijitalleşmeye, finansal okuryazarlıktan yapay zekâya uzanan başlıklarda eğitimler, panel ve uygulamaya dönük workshoplar gerçekleştirildi. Kadın girişimciliğinin ülkenin kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkili stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın girişimcilerin üretime kattığı değer, ekonomiye sağladığı dinamizm ve topluma verdiği ilham, sürdürülebilir büyümenin en sağlam dayanaklarındandır. Halkbank olarak biz, bu dinamizmi büyütmek ve kadın girişimcilerin yolunu açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 2021'den bu yana 264 bin kadın girişimciye toplam 120 milyar TL finansman desteği sağladık. Ülkemizde kadın girişimciler kullandırılan her 3 krediden birini bankamız kullandırıyor" dedi. Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi temel öncelikleri arasında gören Halkbank, Üreten Kadınlar Buluşmaları ve Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi ile kadın girişimcilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve iş ağlarını güçlendirmeyi hedeflemekte, ayrıca güçlü iş birlikleriyle gerçekleşen Yükselen Kadınlar ve Kadın Acentelerle Büyüyoruz projeleri ile kadın girişimciliğinin farklı alanlarda yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Yarışmanın ödül töreni 13 Şubat'ta düzenlenecek.