Üretim planlamasında yeni dönem: Bakan Yumaklı’dan “olumlu sonuçlar” mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"ÇİFTÇİNİN EMEĞİ BEREKETİN TEMELİDİR"

Çiftçilerin ortaya koyduğu emeği yalnızca üretim olarak değerlendirmediklerini söyleyen Yumaklı, bu emeğin sofralara gelen ekmek ve toprağın bereketi anlamına geldiğini ifade etti.

Tarımın stratejik öneminin artık tüm dünyada daha net anlaşıldığını vurgulayan Yumaklı; savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği ve su krizlerinin ülkelerin en büyük gücünün üretim kapasitesi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

"BEREKET DOĞRU PLANLAMAYLA MÜMKÜN"

Yumaklı, bereketin yalnızca yağışla değil; doğru planlama, güçlü destek mekanizmaları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sağlanabileceğini belirtti. Bu doğrultuda üretim planlamasını iki yıldır kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

Hangi ürünün hangi bölgede ve hangi imkanlarla üretileceğinin daha öngörülebilir hale getirildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, bu modelle birlikte su kaynaklarını koruyan, verimliliği artıran ve üreticiyi güçlendiren yeni bir üretim yapısı oluşturduklarını söyledi.

"KAZANIMLARIN DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

Uygulamanın olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını kaydeden Yumaklı, önümüzdeki dönemde bu kazanımların çok daha belirgin hale geleceğine inandıklarını belirtti.

Bakanlık olarak çiftçilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi, üreticinin yükünü hafifletmeyi ve emeğin bereketini artırmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade eden Yumaklı, "Çiftçimizin kazandığı yerde Türkiye kazanır, çiftçimizin güçlendiği yerde Türkiye güçlenir" mesajını verdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BEREKETİN YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Yumaklı, çiftçilerin emeğini akıl ve alın teriyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyerken bu amaç doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör