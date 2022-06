Üretim ve tasarım gücümüz yüksek

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat Tween ve D'S damat'ın yanında, Beverly Hills Polo Club markasının da bünyelerine katılmasıyla 2022 yılında emin adımlarla büyümelerine devam ettiklerini söyledi. "Modanın üretimden perakendeye her aşamasında yer alan küresel bir değere dönüşmüş durumdayız" diyen Orakçıoğlu, "Grup olarak perakendede köklü bir deneyimimiz var. Dünyanın hemen hemen her yerinde markalarımızla yer alıyoruz. İtalya'dan Kanada'ya, Rusya'dan Avustralya'ya, İspanya'dan Dubai'ye toplam 411 mağaza ile dünya moda endüstrisinde yer açmış durumdayız" şeklinde konuştu.Bu yıl ABD'de casual grupta etkin bir marka olan Beverly Hills Polo Club ile iş birliğine imza attıkları bilgisini veren Orakçıoğlu, şunları kaydetti: "Aslında marka ile görüşmelerimiz beş yıldır sürüyordu. Geçen yıl bir ön anlaşma imzaladık ve bu yıl da SMM Tekstil ile iş birliği yaparak Beverly Hills Polo Club'ın Türkiye'deki üretim ve satış haklarının sahibi olduk. Kralların sporu olarak adlandırılan ikonik atlı polo logosu ile lüks giyimde ünlenen Beverly Hills Polo Club erkek, kadın ve çocuk segmenti ile 70 ülkede 650'den fazla satış mağazasına sahip. Tasarımları New York ve Milano'dan gelen marka ile üretimin yanında tasarımda da iş birliğimiz söz konusu. Dolayısıyla iş birliğimizin Türkiye ekonomisine çok önemli kazanımları olacaktır. Beverly Hills Polo Club, ihracat açısından önü çok açık bir marka. Moda perakendesinde 35 yıllık köklü tecrübemizle markayı tüm dünyaya taşıma kapasitesine sahibiz. Bundan sonraki dönemde çevre ülkelere de ihracatımız olacaktır. Bu anlamda ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına olan katkımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra, Türkiye'nin moda endüstrisindeki vizyonunun, sürdürülebilirlik odaklı üretim, tasarım ve Ar-Ge kalitesinin dünya çapındaki algı değişimine de büyük katkı sunacağız."Bu yıl da mağaza yatırımlarının artarak süreceğini söyleyen Orakçıoğlu, "Sadece geçen Ramazan Bayramı öncesinde yurtiçi ve yurtdışında tüm markalarımızla 9 mağaza açtık. Yurtdışında Damat Tween ve D'S damat markalarımızla İtalya, Dubai, Tacikistan ve Somali'de mağazalar açtık. En yeni markamız Beverly Hills Polo Club ile de mağaza yatırımlarımız başladı. İlk etapta Mall of İstanbul, ÖzdilekPark İstanbul, Cevahir AVM, Suryapı Marka ve Mall of Antalya'da beş farklı lokasyonda birer mağaza olmak üzere toplam 5 mağaza birden açtık. Yakında Gaziantep Sanko AVM'de de mağaza açacağız. Böylece beş ayda altı mağazaya ulacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 12 mağaza açmak. Aile yapısına ve eğlenceye yönelik bir yaşam stili sunduğumuz Beverly Hills Polo Club ile gelecek sezonlarda çok daha fazla ürün çeşitliliğiyle müşterilerimizin karşısında olacağız" dedi. Bu yılsonunda grup olarak Damat Tween ve D'S damat markalarıyla yurtiçinde ve dışında toplam 25 mağaza açmayı hedeflediklerini kaydeden Orakçıoğlu, grup olarak bu yıl da ülke istihdamına katkılarını artırarak sürdürmeyi planladıklarını anlattı.Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim ve tasarım kalitesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Orakçıoğlu, şunları anlattı: "Pek çok uluslararası markanın ülkemizde üretim için sıraya girdiğine tanık oluyoruz. Bizim de Orka Holding olarak Giresun'da iki üretim tesisimiz bulunuyor ve burada dünya standartlarının çok üzerinde bir üretim kalitesine sahibiz. Gücümüzü aldığımız nokta tam da burası. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ile sanayinin geleceği için öngördüğü sürdürülebilirlik ile dijitalleşme konusunda yıllar öncesinde öngörüde bulunarak yaptığımız yatırımlar sayesinde global arenada çok iddialıyız. Bu doğrultuda gerek APP uygulamalarımız gerekse pazar yerlerinde var olmamız sonucunda satışlarımız gün geçtikte artıyor. E-ticaret'in payı da tüm satışlarımız içinde yüzde 15 seviyesine geldi. Dünya standartlarının çok üzerindeyiz. Sektörümüzün bu alanda yapacağı yatırımlarla önünün çok açık olduğunu düşünüyor ve bizzat grubumuzla tecrübe ediyoruz."