Üretim ve zirai faaliyetlere kurumlar vergisi desteği: Yeni oran yüzde 12,5 oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi oranlarının imalatçı ihracatçılar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için ise yüzde 14'e düşürülmesi planlanıyordu. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen yeni önergeyle düzenlemede değişikliğe gidildi.
Komisyonda kabul edilen öneriye göre, sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan şirketlerin yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Aynı şekilde zirai üretim faaliyetinde bulunan kurumların sadece bu alandan elde ettiği gelirler de yüzde 12,5 oranında vergilendirilecek.
Teklifin yasalaşma sürecinde Meclis görüşmeleri devam ederken, yeni düzenlemenin üretim ve tarım sektörlerine vergi avantajı sağlaması hedefleniyor.