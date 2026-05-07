Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Üretim ve zirai faaliyetlere kurumlar vergisi desteği: Yeni oran yüzde 12,5 oldu
Giriş Tarihi: 7.05.2026 08:53

Üretim ve zirai faaliyetlere kurumlar vergisi desteği: Yeni oran yüzde 12,5 oldu

TBMM’de görüşülen Torba Yasa Teklifi’nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

Üretim ve zirai faaliyetlere kurumlar vergisi desteği: Yeni oran yüzde 12,5 oldu
  • ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi oranlarının imalatçı ihracatçılar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için ise yüzde 14'e düşürülmesi planlanıyordu. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen yeni önergeyle düzenlemede değişikliğe gidildi.

Komisyonda kabul edilen öneriye göre, sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan şirketlerin yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Aynı şekilde zirai üretim faaliyetinde bulunan kurumların sadece bu alandan elde ettiği gelirler de yüzde 12,5 oranında vergilendirilecek.

Teklifin yasalaşma sürecinde Meclis görüşmeleri devam ederken, yeni düzenlemenin üretim ve tarım sektörlerine vergi avantajı sağlaması hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #TBMM #KURUMLAR VERGİSİ #VERGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Üretim ve zirai faaliyetlere kurumlar vergisi desteği: Yeni oran yüzde 12,5 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA