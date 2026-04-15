Uzak pazardan büyük ilgi

Cape Town'da 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen WTM Africa Turizm Fuarı'nda, Türk turizmi açısından dikkat çekici mesajlar verildi. Fuara yüksek katılım gösteren Türk turizmcilerinin gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Türkiye'nin güçlü bir destinasyon algısına sahip olduğu ve özellikle uzak pazarlarda potansiyelini koruduğuna vurgu yapıldı. Dünya turizm devlerini ağırlayan fuarın en dikkat çekici noktalarından biri ise sektör profesyonellerinin Türkiye hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olmasıydı. Birçok tur operatörü Türkiye'nin kültürel çeşitliliği, güçlü otel altyapısı ve fiyat-performans dengesi sayesinde satış açısından cazip bir destinasyon olduğunu vurguladı. Özellikle Kapadokya, İstanbul ve Akdeniz kıyılarına, uzak pazarlarda büyük ilgi vardı. Türk turizmciler tarafından Güney Afrika çıkışlı turistlerin Avrupa'ya alternatif arayışında olduğu, bu noktada Türkiye'nin rekabetçi bir seçenek sunduğu ifade edildi.

JEOPOLİTİK FIRSAT VURGUSU

Fuarda dikkat çeken bir diğer değerlendirme ise bölgesel gelişmelerin turizm hareketlerine etkisi oldu. Bölgedeki güvenlik algısının bazı destinasyonlarda zayıflaması, turist talebinin daha istikrarlı ülkelere yönelmesine neden oluyor. Bu durumun önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu destinasyonlara ek talep yaratabileceği değerlendiriliyor. Mısır'ın en büyük seyahat acentelerinden birinin sahibi Amr Yehia Elhabbak, SABAH'a yaptığı açıklamada Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerginliklerin turizm akışını değiştirdiğini belirterek, Türkiye ve Mısır için yeni fırsatların doğduğunu söyledi. WTM Africa, ağırlıklı olarak Afrika ve uzak pazar bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyen bir platform olarak öne çıkıyor. Bu nedenle fuarda kurulan temaslar, kısa vadeli satıştan çok orta ve uzun vadeli iş birlikleri açısından büyük önem taşıyor.

Tur operatörleri Türkiye ile çalışmaya açık olduklarını belirtirken, özellikle hava bağlantılarının güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması halinde satışların hızlanabileceği ifade edildi. Türkiye'nin bu fuarda destinasyon olarak güçlü şekilde hatırlanması, marka değerinin korunduğunu gösteriyor. Ancak sektör temsilcilerine göre uzak pazarlarda sürdürülebilir büyüme için düzenli tanıtım ve fiziki katılımın artırılması gerekiyor. Cape Town'daki temaslar, Türkiye'nin sadece yakın coğrafyada değil, farklı kıtalarda da talep gören bir turizm ürünü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



DOĞRU STRATEJİ VURGUSU

WTM Africa'da ortaya çıkan tablo, küresel rekabetin arttığı turizm sektöründe yeni pazar arayışlarının önemini gösterirken, Türkiye'nin doğru stratejiyle bu pazarlardan daha fazla pay alabileceğine işaret ediyor. Özellikle alternatif destinasyon arayan turist profili dikkate alındığında, Türkiye'nin sahip olduğu çeşitlilik ve hizmet kalitesi önemli bir avantaj olarak görülüyor.