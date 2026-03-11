Uzay Kongresi sürecinde çifte rekor

Türkiye, Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC), 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bilimsel hazırlık sürecinde elde edilen veriler, kongre tarihine geçecek bir başarıyı ortaya koydu. Türkiye tarafından yürütülen bilimsel metin toplama süreçleri ise ilgi ile takip ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde yürütülen stratejik çalışmalar sonucunda Türkiye, bildiri özeti başvurularında dünya ülkelerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından açıklanan resmi verilere göre kongreye, 108 ülkeden 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti başvurusu yapıldı. Böylece Türkiye, kongrenin 77 yıllık tarihinde bu sayıya ulaşan ilk ülke oldu. Ayrıca, Türkiye'den yapılan bin 810 başvuru, bugüne kadar tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım oldu.

TÜRKİYE İTALYA'YI SOLLADI

Türkiye hem makale özeti toplam başvuru sayısında, hem de tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılımda iki ayrı rekor kırdı. Daha önce en bu rekor 2024 yılında 7 bine yakın başvuru alan İtalya'ya aitti. Türkiye ise 8 bin 320 başvuru ile rekorun yeni sahibi oldu. Kongre kapsamında yapılan bildiri başvuruları, katılımcıların sunacakları bilimsel çalışmaların özetlerini ve kısa açıklamalarını içeriyor. Bilimsel çalışmaların kongrenin uzay alanına sağlayacağı katkılarda kritik rol oynaması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongre sürecinde elde edilen çifte başarıyı tebrik ederek başvurulara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi. Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sşayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız" ifadelerini kullandı.