Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Uzay ve havacılık firmalarına ucuz kredi
Giriş Tarihi: 9.05.2026

Uzay ve havacılık firmalarına ucuz kredi

Uzay ve havacılık firmalarına ucuz kredi
  • ABONE OL

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ'ler için Finansman Desteği İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. TÜRKSAT'ın 6A'yı yerli ve milli üreterek uzaya gönderdiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu destekle, TÜRKSAT'ın uzay ve havacılıkla ilgili sektörlerinde belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verilecek. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya, uzaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çokça kıymetli buluyorum ve burada sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve sonucunun alınmasının da hep beraber takipçisi olacağız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzay ve havacılık firmalarına ucuz kredi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA