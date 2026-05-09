Uzay ve havacılık firmalarına ucuz kredi

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ'ler için Finansman Desteği İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. TÜRKSAT'ın 6A'yı yerli ve milli üreterek uzaya gönderdiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu destekle, TÜRKSAT'ın uzay ve havacılıkla ilgili sektörlerinde belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verilecek. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya, uzaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çokça kıymetli buluyorum ve burada sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve sonucunun alınmasının da hep beraber takipçisi olacağız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!