Vakıf Katılım’dan ekonomiye 549.3 milyarlık kaynak

VAKIF Katılım, sektördeki 10'uncu yılında Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler sunmayı sürdürüyor. Geçen yılın aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 95 artırarak 784.2 milyar liraya yükselten bankanın toplanan fon miktarı da yüzde 47.06 artışla 564.6 milyar liraya ulaştı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, geçen yıl itibarıyla 549.3 milyar lira tutarında fon kullandırdıklarını ve reel ekonomiyi desteklemeyi temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "KOBİ'lerimize toplam 193.2 milyar lira karşılığı nakdi finansman sağlayarak üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesine katkı sunduk. 2017'den bu yana gerçekleştirdiğimiz 275 tertip kira sertifikası ihracıyla toplam 128 milyar lira tutarında kaynak temin ederek sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunduk" dedi. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Akben, şu ifadeleri kullandı: "2016'dan bu yana sürdürülebilirlik alanında 289 projeye 532.4 milyon dolar finansman sağlayarak çevresel ve toplumsal fayda üreten yatırımlara katkı sunduk. Gaziantep Nizip'te hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santraliyle genel müdürlük binamızın ve şubelerimizin elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladık. Ankara'da tamamlanan yeni veri merkezimizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir GES yatırımını da planlıyoruz."

