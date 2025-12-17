Vakıfbank bir ilki gerçekleştirdi

VAKIFBANK, Dünya Bankası garantisiyle 1.5 milyar euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi gerçekleştirdi. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisiyle sağlanacak 1.5 milyar euro tutarındaki kaynakla, başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak toplam 800 bin genç ve kadın istihdamının oluşturulması veya mevcut istihdam şartlarının iyileştirilmesi planlanıyor. Söz konusu finansmanın kadın ve genç istihdamını artırmayı destekleyen, finansal kapsayıcılığı güçlendiren, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı destekleyen alanlarda kullandırılması öngörülüyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 1.5 milyar euro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynağın, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin yanı sıra Vakıfbank'ın uluslararası kalkınma kuruluşları nezdindeki konumunun güçlendiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Üstünsalih, işlemin hem Türk bankacılık sektörü hem de Dünya Bankası açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Bu anlaşma, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra Dünya Bankasının ülkemizde tek bir finansal kurumla imzaladığı en büyük fonlama işlemi olması bakımından da ayrı bir anlam ifade ediyor. Aynı zamanda, Türk bankacılık sektöründe kadın ve genç istihdamına yönelik gerçekleştirilen en yüksek tutarlı finansman projesi niteliğini taşıyor" dedi.