Vakıfbank BIST30’a geri dönüyor

Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğü, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren endeksleri değişecek payları açıkladı. Yapılan duyuruya göre, ana endekslerde önemli revizyonlar gerçekleştirildi. 1 Nisan'dan itibaren Ülker Bisküvi, BIST 30 Endeksi'nden çıkarılacak, yerine Vakıfbank dahil edilecek. Ülker Bisküvi, Oyak Çimento ve Halkbank ise yedek paylar olarak belirlendi. Doğan Holding ve Şok Marketler, BIST 50 Endeksi'nden çıkarılacak paylar arasında yer aldı. Bu şirketlerin yerine Can2 Termik ve Türkiye Sigorta endekse dahil edilecek. Aksa Enerji, Fenerbahçe Futbol ve Enerya Enerji ise yedekler arasında bulunuyor.
BIST 100 DEĞİŞTİ
BIST 100 Endeksi'nde de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Ege Endüstri, Kocaer Çelik, Trabzonspor Sportif, Türk Traktör ve Yeo Teknoloji Enerji endeksten çıkarılacak paylar oldu. Bu payların yerine CVK Maden, Europen Endüstri, Pasifik Holding, Pasifik GMYO ve Sarkuysan BIST 100 Endeksi'ne dahil edilecek. Bera Holding, Işıklar Enerji Yapı Holding ve Link Bilgisayar ise yedek olarak belirlendi. BIST 500 Endeksi'nde de çok sayıda değişiklik yapıldı. Akhan Un, Aksu Enerji, ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Ata Turizm, Best Brands Enerji, Formül Plastik ve Metal, Meysu Gıda, Netcad Yazılım, Üçay Mühendislik, Yeşil Yatırım Holding ve Z GMYO endekse dahil edilecek paylar arasında yer aldı. Cuhadaroğlu Metal, Derimod, Ege Seramik, Erbosan, Fade Gıda, Karsu Tekstil, Lüks Kadife, OBASE Bilgisayar, Plastikkart, TSKB GMYO ve Viking Kağıt ise endeksten çıkarılacak paylar oldu.