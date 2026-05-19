Vakıfbank’a 1.2 milyar $ dış kaynak

Vakıfbank, küresel piyasalarda belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam ettiği mevcut konjonktürde, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi kapsamında toplam 1.2 milyar dolar kaynak temin etti. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, "18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla yüzde 110'un üzerinde yenilediğimiz işlem, bankamızın uluslararası piyasalarda uzun yıllara dayanan muhabir ilişkilerinin önemli bir yansıması olmuştur. İşlemde 16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyonumuza dahil olması, hem bankamızın uluslararası piyasalardaki etkinliğinin güçlü şekilde devam ettiğini hem de Türk ekonomisine duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

5 AYDA 5.8 MİLYAR DOLAR

2026 yılında yurt dışı kaynak teminine güçlü bir ivmeyle devam ettiklerini belirten Arslan, "Disiplinli bilanço yönetimimiz, çeşitlendirilmiş fonlama yapımız ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımımız sayesinde uluslararası piyasalardan kaynak temin etmeyi sürdürüyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde Dünya Bankası'nın garantisi altında sağlanan 1.5 milyar euro tutarındaki fonlama ve yılın ikinci çeyreğinde Apollo ile gerçekleştirdiğimiz 1.3 milyar dolar tutarındaki DPR işleminin ardından yenilediğimiz sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizle birlikte ilk 5 ayda uluslararası piyasalardan 5.8 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladık." diye konuştu.