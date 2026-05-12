Vakıfbank’a 1.3 milyar dolar kaynak

Vakıfbank, Diversifed Payments Rights (DPR) programı kapsamında, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo ile 1.3 milyar dolar tutarında, 5 yıl ana para ödemesiz, 12 yıl nihai vadeli DPR seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladı. Bu işlem, Türk bankacılık tarihinde bugüne kadar tek bir yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olma özelliğini taşıyor. Vakıfbank, bu işlemle DPR pazarındaki liderliğini pekiştirmiş oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve küresel belirsizlik ortamına rağmen, Apollo ile kıymetli bir işbirliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeni ile değerli iş ortağımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Söz konusu işlem ile Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükseldi" dedi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Vakıfbank'ın DPR programı hakkında bilgi veren Arslan, "DPR programımızın bakiyesi bu işlemle 5.3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Sektörün bu alandaki toplam bakiyesinin 12.9 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında bu alandaki pazar payımızın yüzde 40'ların üzerine çıktı. Sürdürülebilir ve uygun maliyetli yurtdışı kaynak teminine devam edeceğiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.