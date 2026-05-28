Vakıfbank'ta üst düzey atama
Giriş Tarihi: 28.05.2026

Vakıfbank, üst yönetimde yeni bir görevlendirmeye gitti. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararıyla Ali Kırbaş'ın Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verildiği bildirildi. Kırbaş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine 1997-1999 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde memur olarak başladı. 1999'da Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı oldu. Daha sonra bankada Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017'den itibaren Ziraat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı'ydı.
