VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık murabaha

VakıfBank, islami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yurt dışı fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda tarihinde ilk kez murabaha finansmanı işlemi gerçekleştirdi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin risk primi ve derecelendirme notlarında iyileşmeler yaşanırken, değişen küresel finansal koşulların ve artan jeopolitik risklerin, bankacılık sektöründe uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama ihtiyacını her zamankinden daha belirgin hale getirdiğini belirtti. Üstünsalih, bu çerçevede, Kuwait Finance House ile gerçekleştirdikleri murabahanın hem VakıfBank'a hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu vurguladı.