Vakıfbank’tan dış ticarete 250 milyon dolarlık kaynak

Vakıfbank, Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) garantörlüğünde 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak temin etti. MIGA garantisi altında JP Morgan'ın tek fonlayıcı banka olarak yer aldığı söz konusu fonlamayla Vakıfbank, Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında Türkiye'deki ticari bankalar arasında işlemi gerçekleştiren ilk banka oldu. Kaynak ile geri dönüşüm yoluyla yeniden üretilerek Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan hurda demir çelik ithalatının yanı sıra enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilenebilir enerji dış ticaret işlemlerinin finansmanı hedefleniyor. Sağlanan fon, Türkiye'nin enerji dönüşümüne de katkı sunuyor. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonları doğrultusunda, Türkiye'nin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak ihracat ve yenilenebilir enerji odaklı alanların finansmanına destek sunmayı hedeflediklerini söyledi. Arslan, "Uluslararası fon stratejimizi oluştururken yalnızca yeni kaynak teminine odaklanmıyor, bir yandan farklı kuruluşlarla yeni ve güçlü işbirlikleri geliştirirken, diğer yandan katma değer üreten sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızı destekleyecek çözümler üzerine yoğunlaşıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE DESTEK

MIGA Genel Müdürü Tsutomu Yamamoto, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 çelik üreticisinden biri olup, üretiminin büyük kısmını geleneksel çelik üretim yöntemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimine sahip elektrik ark ocaklarında gerçekleştirdiğini söyledi. Yamamoto, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik güçlü hedefleri bulunuyor. Bu nedenle geri dönüştürülebilir çelik hurdası ile rüzgar türbinleri ve ilgili ekipmanların ithalatının finansmanı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklerken, kritik sektörlerde istihdam sağlanması ve korunması açısından da büyük önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı. JP Morgan Türkiye Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık da, "MIGA ve Vakıfbank ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, uluslararası finansman aracılığıyla dış ticaretin desteklenmesine katkı sağlarken, Türkiye'deki müşterileri destekleme konusundaki taahhüdümüzü ve JP Morgan'ın küresel erişim ve uygulama gücünü bir kez daha ortaya koydu" dedi.