VakıfBank’tan, KKM ile güvenli birikim imkânı

2021 yılı sonunda Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı hizmete sunan VakıfBank, kısa süre sonra Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı ve son olarak da Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı müşteriler ile buluşturuldu. Yurtdışında yaşayan ve birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyenler için YUVAM Hesabı devreye alındı. Türk Lirası'na güvenen VakıfBanklılar Kur Korumalı Mevduat Hesapları'na yoğun ilgi gösteriyor. Tüm hesaplarda vade sonunda kur farkından kaynaklı olası kazanç, mevduat faiz getirisinden yüksek olduğu takdirde, kur farkı hesaba yansıtılıyor.