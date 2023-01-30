Vat Ne Demek? Vat Vergisi Açılımı Nedir, KDV İle Aynı Mı?

Vat ne demek sorusunun en kısa hali ile yanıtı; tüketicinin ödediği bir vergi çeşidi şeklindedir. Genellikle e- ticaret işi ile uğraşan kişilerin karşılarına çıkan bir vergi terimidir. Vergi dünyasında sıkça kullanılan bir kısaltma olduğu için "Vat vergisi açılımı nedir?" ve "Vat vergisi KDV ile aynı mı?" sorusu da vat vergisi hakkında dikkat çeken sorular arasındadır. İşte Vat vergisi hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Vat Ne Demek?

İngilizce olarak açılımına bakıldığı zaman Vat, "Value added tax" şeklindedir. Türkçe olarak ise "katma değer vergisi" olarak bilinir. Katma değer vergisine ek olarak tüketim vergisi olarak da bilinir. KDV vergisine yani Katma Değer Vergisine benzeyen bir tüketim vergisidir. Tüketicinin ödediği bir vergi çeşididir.

Vat Vergisi Ne Anlama Gelir?

Avrupa Birliği yasalarına göre, ülkelere satış yapabilmek için VAT numarasına ihtiyaç duyulur ve ancak bu şekilde ticaret yapılabilir. Aksi takdirde Vat numarası alınmayan durumlarda ağır vergi cezaları ile karşı karşıya gelmek oldukça yüksek bir ihtimaldir.

Vat, KDV İle Aynı Mı?

Vergi dünyasında sıkça kullanılan bir terim olan VAT numarası, Türkiyede kullanılan katma değer vergisi anlamına gelir. Katma değer vergisi de KDV anlamına gelir. Vat uygulamasında vatandaşın yaptığı her alışverişte devlet kendine bir pay alır. Ancak VAT numarası tüketim vergisi olarak da nitelendirilebilir.