Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Yıllık enflasyon beklentileri, haziranda piyasa katılımcıları ve hane halkı için gerilerken reel sektör için değişiklik göstermedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0.01 puan azalarak yüzde 23.81 seviyesine, hane halkı için 3.38 puan düşerek yüzde 46.13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33.10 seviyesinde kaldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0.10 puan artarak yüzde 15.70 seviyesinde gerçekleşti.

KARARLILIK SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.