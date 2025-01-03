Vatandaşın geçim sıkıntısını çözeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirterek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi. Sosyal medya hesabından 2024 yılının değerlendirmesini yapan Bakan Şimşek, aralık ayında enflasyonun son 19 ayın en düşük seviyesine gerileyerek, yüzde 1 olduğunu belirterek, "Yıllık enflasyon yüzde 44.4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2.4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yılsonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

DENGELENME GERÇEKLEŞTİ

Uygulamakta oldukları program sayesinde 2024'te önemli kazanımlar sağladıklarını belirten Şimşek, "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1.3 trilyon dolara ulaşacak" diye konuştu. İstihdamın 843 bin kişi arttığını aktaran Şimşek, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü, öngörülerinden daha olumlu gerçekleşeceğini bildirdi.

DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM ARTTI

İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: "Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk Lirası'na güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı. Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı. Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8.6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik."





ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİ

Enflasyondaki gelişmelere de dikkat çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı. Şimşek, deprem yaralarını sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti.



TOPLAM BORÇLULUK DÜŞÜK SEVİYEDE

Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek, "Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı, serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz" şeklinde konuştu.



ZORLUKLARI BİLİYORUZ

Yatırım ortamını iyileştirdiklerini vurgulayan Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini söyledi. Şimşek, dijital, yeşil ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek,"Kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız" dedi.