Vekalet Nasıl Verilir? Notere Gitmeden Avukata Uzaktan Vekalet Verilir Mi?

Vekalet verme işlemleri oldukça bilinen ancak tam olarak kavranamayan konulardan birisidir. Bazı durumlarda vekalet gerekli olabilir. Neredeyse her insanın başına bir konuda vekalet vermesi gelebilir. Vekalet vermek noter huzurunda gerçekleşen bir olaydır. Ancak vekalet verecek kişi bazı durumlarda notere gitmeden de vekalet verebilir. Oldukça fazla soruya sahip vekalet konusu bu yazıda yanıtlarını buluyor. Peki vekalet niçin verilir? Vekaletname çeşitleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Notere Gitmeden Vekalet Verilir Mi?

Bazı durumlarda kişilerin avukata vekalet vermeleri gereklidir. Vekaletname imzalamak için ise notere gidilir. Noter huzurunda imzalanana bir anlaşma ile kişi kendisine vekil atayabilir. Vekalet vermek için notere gitmek zorunlu değildir. Vekalet verecek olan kişinin kimlik fotokopisi ile vekalet verilip işlemler halledilebilir. Notere gitmek zorunludur ancak vekalet veren kişinin notere gitmesi zorunlu değildir.

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet yazılı bir anlaşma ile verilmektedir. Vekalet veren ve vekil olan kişi arasında gerçekleşen bu anlaşma gerektiğinde iptal de edilebilir. Vekalet konusunda en merak edilen onu nasıl verildiğidir. Aslında vekalet vermek oldukça kolaydır. Vekalet vermek için gerekli olan 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanıdır. Ayriyeten kişinin işi ne ise onun belgeleri de gereklidir. Bu belgelerle birlikte notere gidilerek vekalet işlemleri kolaylıkla halledilebilir.

Vekalet Kimlere Verilir?

Bazı durumlarda kişilerin vekalet vermeleri gerekir. Vekalet avukatlara verilir. Belli bir ücret karşılığında anlaşan iki kişi arasında bir anlaşma oluşturulur. Vekalet veren kişi ve avukat isterlerse bu anlaşmayı iptal edebilirler. Aslında oldukça kolay bir şekilde vekalet verilir. Vekalet veren kişinin 18 yaşının üzerinde ve akli dengesinin yerinde olması ise kesin bir şarttır. Aksi takdirde bu kişiler vekalet veremezler.

Vekalet Neden Verilir?

Vekalet, bir kişiye kendi yapacaklarını yaptırmaktır. Vekalet verildiğinde avukat o kişinin tüm işlerini kendi işiymişçesine halleder. Vekalet verme işlemi bir anlaşma üzerinde halledilir. Bu anlaşma sayesinde avukat bir kişiyi vekalet eder ve onun hukuksal tüm işlemleriyle ilgilenir. Kişi kendi halledemeyeceği için bazı durumlarda kendisine vekalet atamak ister. Avukatlar vekaletliği davanın çeşidine bağlı olarak belli bir ücret karşılığında yapar. Vekalet işlerin kolayca hallolabilmesi için verilmektedir.

Vekaletname Çeşitleri

Vekaletnamelerin birçok çeşitleri bulunmaktadır. Avukatların ilgilendiği bu vekaletnamelerin çeşitleri ise şu şekilde sıralanır:

Tapuda Yapılacak İşlemlerle İlgili Vekaletname

Veraset ve İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

Tanıma ve Tenfize İlişkin Vekaletname

Gayrimenkul Alım ve Satımına İlişkin Vekaletname

Boşanma Davası Açmaya, Açılmış Olan Boşanma Davasını Kabul Etme Yetkisi Veren Vekaletname

Şirketler Tarafından Verilen Vekaletname

İpotek Kurmak Üzere Yetkilendirilmiş Vekaletname

Şirketlerde Hisse Devrine İlişkin Vekaletname

Satış Vadi Yapmak İçin Verilecek Vekaletname

Genel Vekaletname

Tapu İşlemleri İçin Vekalet Verme

Vekalet verme işlemleri arasında en çok gerçekleşen vekalet durumudur. Tapu işlemleri ile ilgilenemeyen kişiler tarafından bir avukata vekalet verilmesi durumudur. Vekaleti alan kişinin işlemleri tamamen gerçekleştirir.

Avukata Nasıl Vekalet Verilir?

Avukata vekalet verme oldukça meşhur bir durumdur. Neredeyse tüm davalarda kişiler vekaletlerini avukatlara verirler. Avukat ile vekalet veren kişi arasında imzalanmış bir anlaşma ile vekalet verilir. Bu vekalet verme işleminin elbette belli bir ücreti bulunur. Vekalet verme işlemleri ise noter huzurunda gerçekleşir. Avukat, vekalet veren kişi gelmese bile notere giderek bu işlemi yerine getirebilir.

Vekalet İçin Gerekli Belgeler

Vekalet verme durumunda vekalet verenin ve vekaletin verileceği kişinin bazı belgeleri getirmesi gereklidir. Bu belgeler olmadığı takdirde vekalet işlemi gerçekleşemez. Vekalet vermek için vekalet verenin getirmesi gereken belgeler şunlardır: