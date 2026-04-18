Vekillere ekonomi ve para politikasını anlatacak: TCMB Başkanı Karahan Meclis’te sunum yapacak

Giriş Tarihi: 18.04.2026 13:10 Son Güncelleme: 18.04.2026 13:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine küresel gelişmeler, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

AA Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 5 Mayıs'ta sunum yapacak.

KARAHAN EKONOMİ VE PARA POLİTİKASINI ANLATACAK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 5 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

