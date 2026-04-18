Vekillere ekonomi ve para politikasını anlatacak: TCMB Başkanı Karahan Meclis’te sunum yapacak

KARAHAN EKONOMİ VE PARA POLİTİKASINI ANLATACAK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 5 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.