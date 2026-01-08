Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 10:50

Venezuela petrol geliriyle sadece ABD ürünlerini alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi.

DHA
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela ile yapılan petrol anlaşması ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim" ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların da alımlar arasında yer alacağını kaydederek, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor" dedi.

