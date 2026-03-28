Vergi cezaları için kritik düzenleme! 40 bin TL detayı dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarında uzlaşma süreçlerine ilişkin yetki dağılımını yeniden düzenledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI NETLEŞTİ

Yeni düzenlemeye göre, vergi dairesi ve mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan başvurular, sırasıyla defterdarlık uzlaşma komisyonu, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ve Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Uzlaşma görüşmesinin hangi komisyonda yapılacağı ise vergi-ceza ihbarnamesinde yer alan ceza tutarına göre belirlenecek. Birden fazla cezanın söz konusu olduğu durumlarda, en yüksek ceza tutarı esas alınacak.

TEK KOMİSYON UYGULAMASI

Aynı yıl veya farklı yıllara ait birden fazla vergi-ceza ihbarnamesi bulunması halinde, uzlaşma sürecinde birlik sağlanması amacıyla tüm başvurular en yüksek ceza tutarına göre belirlenen yetkili komisyonda görüşülecek.

Ayrıca vergi ziyaı cezasının bulunduğu durumlarda, diğer usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma talepleri de aynı komisyon tarafından ele alınacak.

2026 YILI İÇİN SINIR 40 BİN TL

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamına girip girmediği belirlenirken, ihbarnamenin tebliğ tarihindeki sınır dikkate alınacak. Bu sınırın 2026 yılı için 40 bin TL olarak uygulanacağı belirtildi.

Yetkiler il bazında da belirlenebilecek

Düzenlemeye göre, uzlaşma komisyonlarının hangi tutarlara kadar yetkili olacağı, işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla il veya il grupları bazında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca belirlenebilecek.