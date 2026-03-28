Vergi için Maliye’ye soru yağmuru! VİMER 1.1 milyona yakın soruya cevap verdi

ANKARA (AA) - MERT DAVUT - Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2025'te 1 milyon 60 bin 915 çağrıyı yanıtlarken, 328 bin 292 kullanıcı da 677 bin 411 sorusuna Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) aracılığıyla cevap buldu.

VİMER'E YOĞUN BAŞVURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında kurulan VİMER, mükelleflerin vergiyle ilgili sorularına telefon üzerinden yanıt vererek bilgiye hızlı erişim sağlıyor. Merkez; vergi bilincinin artırılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve mükelleflerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor.

2025 verilerine göre:

Toplam yanıtlanan çağrı: 1 milyon 60 bin 915

İlk aramada çözüm oranı: %97,04

Bugüne kadar toplam çağrı: 12 milyon 858 bin 676

İhbar ve danışmanlık hizmetleri

VİMER yalnızca bilgi verme hizmetiyle sınırlı kalmıyor.

Merkez aracılığıyla:

Vergi kayıp-kaçağı ihbarları alınıyor

Borç sorgulama işlemleri yapılabiliyor

Beyanname süreçleriyle ilgili destek sağlanıyor

2025'te merkeze yapılan ihbar sayısı 107 bin 924 olarak kaydedildi.

GİBİ İLE 7/24 HİZMET

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı Dijital Vergi Asistanı GİBİ ise kesintisiz hizmet sunuyor. Sistem, kullanıcıların mevzuata ilişkin genel sorularını yanıtlayarak yönlendirme sağlıyor.

2025 verilerine göre:

Kullanıcı sayısı: 328 bin 292

Yanıtlanan soru: 677 bin 411

2024'te ise 264 bin kullanıcıya ait yaklaşık 580 bin soru cevaplanmıştı.

HİZMET KAPSAMI GENİŞLİYOR

VİMER ayrıca yabancı uyruklu kişi ve kurumlara e-posta yoluyla İngilizce danışmanlık hizmeti de sunuyor. Sistem üzerinden motorlu taşıtlar vergisi, gayrimenkul gelirleri ve e-beyanname işlemleri gibi birçok başlıkta destek sağlanmaya devam ediyor.

Yetkililer, hem çağrı merkezi hem de dijital çözümlerle mükellef memnuniyetinin artırılmasının hedeflendiğini vurguluyor.