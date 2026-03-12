Vergi Müfettişleri Derneği iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 10 Mart 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen iftar programı, vergi denetim camiasını, kamu yönetiminin önemli ve seçkin temsilcilerini bir araya getirdi. Programa yaklaşık 850 vergi müfettişi katıldı.

Programda, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, başta olmak üzere Vergi Denetim Kurulu yöneticileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, kamudaki denetim dernekleri başkanları, akademisyenler ve medya temsilcileri yer aldı.

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel yaptığı değerlendirmede, vergi denetiminin kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vergi denetim sistemi, kamu mali disiplininin ve ekonomik güven ortamının en önemli dayanaklarından biridir. Bu akşam yalnızca bir iftar sofrasını değil; aynı zamanda meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı, kurumsal aidiyeti ve kamu hizmetine duyulan ortak sorumluluğu da paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan organizasyon, katılımcıların samimi sohbetleri ve mesleki değerlendirmeleriyle sona erdi.