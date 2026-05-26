Veri merkezine 150 milyon dolar yatırım

Vodafone Türkiye, 5G ve veri merkezi yatırımlarında gaza basıyor. CEO Engin Aksoy, son bir yılda 28.8 milyar TL yatırım yaptıklarını belirterek, "İzmir'de 150 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezini yakında açacağız. Ankara Pursaklar'daki merkezin kapasitesini de 18 milyon euroluk yeni yatırımla artıracağız" dedi. İşte Aksoy'un açıklamaları…

Yeni finansal sonuçlarınızı açıkladınız. Vodafone Türkiye açısından nasıl bir tablo var?

Vodafone olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 500 milyar TL'yi aştı. Nisan 2025-Mart 2026 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 144.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 31 Mart 2026 sonu itibarıyla son bir yılda 28.8 milyar TL yatırım yaptık. Mobil abone sayımız 25.2 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1.3 milyon oldu. Faturalı abone sayımız ise 21.7 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18.1 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 345 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 5.540 petabyte olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan tekil kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi, aylık ortalama 7.1 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve bir yıl içinde 262 milyon kez konuşma başlattı.