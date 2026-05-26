Veri merkezine 150 milyon dolar yatırım

Vodafone Türkiye, 5G ve veri merkezi yatırımlarında gaza basıyor. CEO Engin Aksoy, son bir yılda 28.8 milyar TL yatırım yaptıklarını belirterek, "İzmir'de 150 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezini yakında açacağız. Ankara Pursaklar'daki merkezin kapasitesini de 18 milyon euroluk yeni yatırımla artıracağız" dedi. İşte Aksoy'un açıklamaları…
Yeni finansal sonuçlarınızı açıkladınız. Vodafone Türkiye açısından nasıl bir tablo var?
Vodafone olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 500 milyar TL'yi aştı. Nisan 2025-Mart 2026 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 144.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 31 Mart 2026 sonu itibarıyla son bir yılda 28.8 milyar TL yatırım yaptık. Mobil abone sayımız 25.2 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1.3 milyon oldu. Faturalı abone sayımız ise 21.7 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18.1 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 345 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 5.540 petabyte olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan tekil kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi, aylık ortalama 7.1 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve bir yıl içinde 262 milyon kez konuşma başlattı.
ÜRETKENLİK ARTACAK
5G konusunda hangi çözümleri sunuyorsunuz?
5G'yi yalnızca daha hızlı internet olarak görmüyoruz. Bizim için 5G, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde gerçek bir sıçrama fırsatı anlamına geliyor. Özellikle kurumsal tarafta çok daha büyük bir dönüşümden söz ediyoruz. 5G sayesinde gerçek zamanlı veri toplama, otomasyon, uzaktan kontrol, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve yapay zekâ destekli üretim süreçleri mümkün hale geliyor. Özellikle Mobil Özel Şebeke (MPN) çözümleriyle fabrikalar, limanlar, lojistik merkezleri ve mağazalar kendi güvenli ve yüksek performanslı bağlantı altyapılarına sahip olabiliyor. Gecikme sürelerini milisaniye seviyelerine düşmesiyle makinelerin robotların ve sensörlerin gerçek zamanlı iletişim kurabilmesi mümkün hale geldi. Bu nedenle üretkenlikte çok ciddi artışlar göreceğiz. Önümüzdeki dönemde özellikle sanayi, lojistik, perakende ve kamu tarafında 5G'nin gerçek anlamda bir devrim etkisi yaratacağını düşünüyoruz.
Türkiye'de işbirlikleriniz var mı?
Kısa bir süre önce BSH ile ticari kullanımdaki ilk 5G destekli akıllı fabrika uygulamasını devreye aldık. Çerkezköy tesislerinde kurduğumuz 5G Mobil Özel Şebeke altyapısı sayesinde üretim süreçlerinin gerçek zamanlı yönetilmesini mümkün hale geldi. Perakende tarafında da önemli projeler yürütüyoruz. İpekyol, Yargıcı, Penti gibi önemli markaların süreçlerini 5G teknolojisiyle yönetmelerini sağladık.
15 BİN SALDIRIYI ENGELLEDİK
Peki siber güvenlik konusu?
Ankara ve İstanbul'da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezlerimizle müşterilerimize 7/24 kesintisiz koruma sağlıyoruz. Bu merkezlerde tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit ediyor, analiz ediyor ve saldırılara çok hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Saniyeler seviyesinde reaksiyon yeteneğimizle aylık 20 binden fazla güvenlik olayını yönetiyoruz. 2025 yılı boyunca 15.000'in üzerinde yüksek hacimli saldırıyı engelledik.
ODAK ALANIMIZ 5G
Türkiye'nin rekabet gücü açısından 5G'yi nasıl konumluyorsunuz?
Vodafone olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne uzun vadeli katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizim de odak alanlarımızın başında 5G geliyor. Hem bireysel müşterilerimizin 5G deneyimini geliştirmeye hem de kurumların bu teknolojiden maksimum fayda sağlamasına odaklanacağız. Bir yandan şirketlerin dönüşümünü hızlandırırken bir yanda da veri merkezi yatırımları, bulut teknolojileri, siber güvenlik, IoT ve yapay zekâ destekli çözümlerimizin hem sayısını artıracağız hem de sahada yaygınlaştıracağız. Diğer yandan Türkiye'nin Vodafone Grubu içinde teknoloji geliştiren ve örnek gösterilen merkez unvanını daha da güçlendireceğiz.
İZMİR'E YENİ MERKEZ ANKARA'YA KAPASİTE ARTIŞI
Veri merkezi tarafında yatırımlarınız hangi aşamada?
Bugün altyapılarımızda her ay 100 Petabyte'ın üzerinde veri işliyoruz. Bu ölçek; milyonlarca işlemin, binlerce uygulamanın ve sayısız sinyalin gerçek zamanlı analiz edilmesi anlamına geliyor. Veri merkezlerimizi bir yandan yapay zekâ gibi geleceğin teknolojileriyle güçlendirirken, diğer yandan yeni yatırımlarla büyütmeye devam ediyoruz. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir'de kurduğumuz ve toplam 150 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi çok yakında açmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara Pursaklar'da bulunan mevcut veri merkezimizin kapasitesini de 18 milyon euroluk yeni yatırımla kayda değer ölçüde artırıyoruz.