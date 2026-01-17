Vestel’in yeni CEO’su Gökhan Sığın oldu

VESTEL CEO'luğu görevine 19 Ocak 2026 itibarıyla Gökhan Sığın atandı. Sığın'ın yeni dönemde, teknoloji ve inovasyon odağındaki deneyimiyle Vestel'in küresel rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıması bekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, İngiltere Bristol Üniversitesi'nden yüksek lisans (MBA) derecesine sahip olan Sığın, bu atama ile Vestel'in teknoloji şirketi kimliğini pekiştirecek. Sığın, 2023-2025 yılları arasında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.